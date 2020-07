Caratteristiche del ciclo dell'acqua

Ciclo dell'acqua

L’insieme delle acque presenti sulla Terra si chiama idrosfera. Tutti gli elementi dell’idrosfera, cioè il mare, le acque interne superficiali (fiumi, laghi, ruscelli), le acque sotterranee, le acque allo stato solido (neve e ghiaccio) e gassoso (vapore atmosferico), sono connessi tra loro in un incessante movimento: il ciclo dell’acqua.I raggi solari fanno evaporare l’acqua presente sulla superficie terrestre: il vapore acqueo sale nell’atmosfera e si condensa, formando le nubi. Col diminuire della temperatura, dalle nubi l’acqua torna sulla Terra sotto forma di precipitazioni (pioggia, neve, grandine), che alimentano le sorgenti dei fiumi e le falde acquifere, depositi di acque sotterranei. Questo processo si ripete ciclicamente.Il clima di una località si rappresenta con un particolare grafico: il grafico termopluviometrico. Esso tiene conto di diversi fattori quali, ad esempio, l’umidità dell’aria, il moto dei venti, la frequenza con cui hanno luogo temporali o nubifragi, ecc.L’acqua ha un’importante funzione regolatrice del clima. I mari e gli oceani, infatti, si riscaldano lentamente e altrettanto lentamente si raffreddano. Per questo motivo durante il giorno e in estate il clima dell’ambiente circostante risulta mitigato dall’acqua fredda del mare, mentre di notte e in inverno, quando il mare è più caldo della terra, l’aria viene riscaldata.