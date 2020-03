Borsa di Londra

La Borsa di Londra è una delle più antiche borse valori del mondo. Ha iniziato la sua vita nelle caffetterie della Londra del XVII secolo ed è diventata rapidamente la più importante istituzione finanziaria della più famosa città inglese. La struttura della Borsa è cambiata il 27 ottobre 1986, in un giorno noto come 'Big Bang', quando è diventata nota come Borsa Internazionale.I principali cambiamenti che hanno avuto luogo sono stati:- le commissioni fisse furono abolite- è stato avviato un nuovo sistema di libera concorrenza- tutte le imprese sono diventate broker/dealer che potevano acquistare azioni o venderle ai clienti - senza bisogno di un intermediario- il trading ha smesso di essere condotto faccia a faccia su un piano di mercato ed è stato effettuato tramite computer e telefono da sale di negoziazione separate.Nel 1997 è stato introdotto un sistema di trading computerizzato denominato Stock Exchange Electronic Trading Service (SETS). Questo ha portato maggiore velocità ed efficienza al mercato e ha permesso di visualizzare le informazioni sui prezzi delle azioni negli uffici dei broker in qualsiasi parte del Regno Unito. Nel 2007 la Borsa di Londra si è fusa con Borsa Italiana, creando la principale piattaforma azionaria europea, ovvero il London Stock Exchange Group.