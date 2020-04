Africa in generale

Africa

Africa Mediterranea

Africa Centrale

America equatoriale o del Sud

L’Africa è il continente nel quale, oltre centomila anni fa, è comparsa la specie umana , sembra che queste regioni siano state la culla dell’umanità. Ma l’Africa è anche giovanissimo, la maggior parte del paese infatti registra un’età media inferiore ai vent'anni. Infatti qui è la forza lavoro giovanile a rappresentare la maggior parte della popolazione .L’Africa esporta soprattutto materie prime: minerali preziosi, idrocarburi fossili, beni alimentari ecc…L'Africa è divisa in 3 frazioni:è un territorio sotto popolato, per via del deserto, infatti tutte le maggiori città si trovano vicino alle coste o ai fiumi o oasi. I popoli del nord Africa hanno tutti in comune la stessa lingua, infatti scrivono e parlano tutti l’arabo, la religione più diffusa è l'islamico sunnita. Ma vengono parlate anche lingue come l’inglese e il francese.Il territorio è pianeggiante nelle coste con importanti rilievi montuosi, nella gran parte del territorio troviamo il deserto del Sahara. Il fiume più importante è il Nilo.L’Africa Mediterranea e anche conosciuta come “Africa bianca”. I suoi abitanti sono molto simili ai loro vicini Europei. Subito dopo il Sahara si estende l'Africa nera, la popolazione qui ha modi, costumi e lingua diverse da quelle dell'Africa del nord .- L’Africa centrale comprende un territorio vastissimo, ed è attraversato dall'equatore.- Le etnie maggiori sono quelle: Sudanese, Bantù e nelle foreste i gruppi dei Pigmei.- Dal punto di vista demografico tutti i paesi hanno una forte crescita demografica. Infatti lì vive più della metà della popolazione dell’Africa.- La religione più diffusa è l’islam , ma in Etiopia è il cristianesimo.Troviamo 4 tipologie di ambienti:Zona equatoriale, la quale è molto piovosa, tuttavia nella parte orientale dell’Africa equatoriale le piogge sono meno abbondanti, qui prevale la savana alberata.L’ambiente tropicale umido. Man mano che ci allontaniamo da equatore le piogge diminuiscono, ma rimangono sufficienti per far crescere la savana e foreste.Ambiente tropicale arido. A sud-ovest della foresta equatoriale abbiamo il deserto della Namid.Ambiente quasi temperato, si trova tra la fascia tropicale e quella temperata.L’Africa del sud è una delle aree minerarie più importanti al mondo,paesi come la Cine e l’America sfruttano ancora queste aree .