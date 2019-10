Moto - Definizione e regole

Il moto

La traiettoria

Moto rettilineo

distanza

spostamento

Legge oraria del moto e il suo grafico

Velocità

Moto rettilineo uniforme(M.R.U.)

Moto uniformemente accelerato

Troverai allegato un file con riassunte tutte le formule importanti

Quando un corpo compie uno spostamento, bisogna specificare il sistema di riferimento rispetto al quale si trova in moto o in stato di quiete ovvero fermo. Chiariamo meglio con un banale esempio, se mi trovo in macchina e sto viaggiando a una certa velocità, mi trovo in stato di moto rispetto a un lampione ma mi trovo fermo rispetto a un'altro passeggero della mi stessa auto.Di un corpo in movimento si definisce traiettoria la linea formata da tutti i punti che rappresentano le varie posizioni che il corpo ha al passare del tempo. La traiettoria descritta può essere una linea oppure una curva, rispettivamente il moto viene chiamato rettilineo e curvilineo.Come già spiegato in precedenza un corpo che si muove di moto rettilineo presenta una retta come traiettoria. Ora introdurremo il concetto di distanza e di spostamento, due cose ben distinte, la legge oraria del moto e della sua rappresentazione grafica, la velocità, il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato: dati "s0" come punto di inizio del moto e "sf" come punto di fine del moto la distanza è la lunghezza dei segmenti di estremi "s0" e "sf", sommando anche i segmenti dei cambi di direzione.: lo spostamento è lo spazio compreso tra "s0" e "sf"[sf-si].Questa legge permette di mettere in relazione la posizione del corpo e il tempo. questa relazione può essere rappresentata in un diagramma cartesiano di ascissa t (tempo) e in ordinata s (lo spazio). Controlla file allegati per vedere un esempio.La velocità è il rapporto tra spazio e tempo, quindi la sua unità di misura sarà m/s (metri al secondo)v=s/t;t=s/v;s=VxTQuesta è la formula della velocità media in un'intervallo di tempo, esiste poi la velocità istantanea ovvero la velocità mantenuta in un singolo istante.un corpo si muove di moto rettilineo uniforme quando la sua traiettoria è una retta e la sua velocità è costante.La legge oraria del M.C.U. è descritta nella seguente espressione:S=s0+v*tprima di capire cos'è un moto uniformemente accelerato capiamo cos'è un'accelerazione e come si calcola. L'accelerazione è una variazione di velocità e può essere sia positiva che negativa. Con la seguente espressione si potrà trovare l'accelerazione media: a=(Vf-V0)/(tf-t0). l'unità di misura è m/s^2Ora che abbiamo capito cos'è l'accelerazione andiamo scoprire cos'è il moto uniformemente accelerato. come suggerisce il nome un corpo che si muove di moto uniformemente accelerato accelera in maniera costante, la legge oraria di questo moto è la seguente: S=S0+V0xT+1/2xAxT^2c'è poi per questo moto la legge delle velocità, che serve per trovare la velocità del corpo dopo un'intervallo di tempo: V=V0+AxTEsiste poi un'ulteriore legge che lega in un sistema le due sopra citate dando come risultato l'espressione seguente: Vf^2-V0^2=2AxS