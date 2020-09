Vettori equivalenti

equivalenti

equilibrato

risultante e momento uguali a zero

vettore nullo

risultante nullo e momento non nullo

coppia di momento qualsiasi

Sistema di Varignon

Sistema di vettori paralleli

Supponiamo di avere due sistemi di vettori. I due sistemi di vettori sono “” se hanno lo stesso risultante ( R ) e se hanno lo stesso momento ( Mo ), rispetto ad un solo polo.Un sistema di vettori, invece, si dice “” se il risultante ( R ) è nullo e se anche il momento ( Mo ) è uguale a zero, quindi quando non ci sono né traslazioni e neanche rotazioni.Se un sistema ha, questo sistema di vettori èad un, il quale ha risultante e anche momento nulli.Se un sistema ha, questo sistema si può pensaread unaAlcuni casi particolari sono:: è un sistema di vettori che hanno le linee di azione concorrenti in un punto, cioè le loro linee di azione si intersecano in un punto. Questo sistema si può pensare equivalente al solo vettore risultante ( R ) applicato nel punto di concorrenza;: questo sistema si può pensare equivalente al solo vettore risultante applicato ad un punto detto centro.