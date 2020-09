Coppia di vettori

coppia di vettori[

coppia di vettori

coppia di vettori

momento della coppia

modulo del momento della coppia

ortogonale

antiorario

uscente

positivo

orario

entrante

negativo

Unaapplicati è costituita da due vettori uguali ed opposti.Unaapplicata su un corpo rigido lo fa ruotare.La coppia di forze non agisce più quando le forze sono allineate, cioè quando esse stanno sulla stessa retta di azione, detta anche retta di applicazione.Laha anche un momento, esso non dipende dal polo.Ilsi può anche calcolare come prodotto tra il braccio e il modulo del vettore v.Il, quindi, è uguale al modulo di uno dei due vettori, perché i vettori anche se sono uguali ed opposti hanno lo stesso modulo, per il braccio della coppia.Laal piano individuato dai due vettori..Ilcambia, infatti dipende dalla rotazione della coppia: in particolare, se la coppia ruota in sensoil verso saràdal foglio e si metterà un segno, se invece la coppia ruota in sensoil verso saràe si mette un segno