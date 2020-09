Calcolo vettoriale

vettore

Somma di vettori

Somma di più vettori, con il metodo punto coda

Differenza di vettori

Prodotto tra un numero reale e un vettore

Unè un oggetto che presenta un modulo, una direzione, un verso e un punto di applicazione.Il modulo del vettore ci dà la sua intensità; la direzione del vettore può avere due versi; invece il punto di applicazione è un punto in cui il vettore è applicato.Si possono fare diverse operazioni con vettori, come per esempio:: dati due vettori con un punto in comune, il vettore risultante sarà la diagonale del parallelogramma formato dai due vettori.: per fare la somma vettoriale di più vettori posso prendere il primo vettore, sulla punta di questo primo vettore metto la coda del secondo vettore e così via, alla fine avrò una poligonale. Il risultante, e quindi la somma dei vettori, si ottienecollegando la coda del primo vettore con la punta dell’ultimo vettore.: assegnati due vettori, per fare la differenza prendo l’opposto del secondo vettore e lo sommo al primo vettore con la regola del parallelogramma.: questo prodotto sarà ancora un vettore, con punto di applicazione del vettore v; come modulo avrà il modulo del vettore moltiplicato per il valore assoluto del numero reale; la direzione sarà quella del vettore v; per quanto riguarda il verso, se il numero reale è maggiore di zero il verso sarà quello del vettore, se invece il numero reale è minore di zero il verso è opposto a v.