Tipi di condensatore

condensatore generico

condensatori

Condensatore Piano

Condensatore Sferico

Condensatore Cilindrico

In generale unha ai suoi estremi una differenza di potenziale data dal rapporto tra il valore della carica e la capacità del condensatore.Tra ipossiamo anche trovare:: le armature di un condensatore piano sono costituite da due conduttori piani paralleli di area S e distanti una certa distanza d.In questo condensatore laè data dal prodotto tra la costante dielettrica del vuoto e la superficie, tutto diviso per la distanza.La capacità dipende dalla superficie, dalla distanza e dipende anche dal mezzo che c’è tra le due superfici, cioè il vuoto.La capacità non dipende dalla carica perché variando la carica varia la differenza di potenziale e rimane sempre costante; ma dipende dalla geometria.: nel condensatore sferico ladipende dal raggio interno e dal raggio esterno; invece non dipende dalla carica.: in questo condensatore ladipende dalla lunghezza del raggio cilindrico, del raggio esterno e di quello interno, e dipende anche dal campo elettrico.