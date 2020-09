Energia nei condensatori

energia immagazzinata nel condensatore

Joule

energia elettrostatica

densità di energia

Joule su metro cubo

Quando un condensatore viene caricato esso immagazzina energia.Per caricare un condensatore scarico dobbiamo spostare delle cariche da un’armatura ad un’altra, ciò viene fatto con del lavoro.Ilsi può scrivere come integrale da 0 (perché inizialmente il condensatore è scarico) alla carica q del prodotto tra la differenza di potenziale e la variazione infinitesima della carica del condensatore.Dall'integrale troviamo che il lavoro è uguale a metà del rapporto tra la carica al quadrato e la capacità del condensatore.Questo valore rappresenta l’. Essa si misura inCi sono tre modi per scrivere l’1. La metà del rapporto tra la carica al quadrato e la capacità del condensatore. Questa è l’energia immagazzinata in un condensatore, è il lavoro fatto dall'esterno da un generatore per poterlo caricare;2. La metà del prodotto tra la capacità del condensatore e la differenza di potenziale al quadrato;3. La metà del prodotto tra la carica del condensatore e il valore della differenza di potenziale.Considerando un condensatore piano. Definiamo ladel campo elettrico il rapporto tra l’energia immagazzinata nel condensatore e la superficie per la distanza. Si misura inSe abbiamo un campo elettrico, preso un determinato volume, nella regione del campo elettrico ci sarà una densità di energia che dipende dal mezzo e dal campo elettrico.