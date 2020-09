Condensatori (2)

Condensatori

Consideriamo un sistema costituito da u conduttore sferico di raggio r1, al centro di un altro conduttore sferico di raggio r2.Questo è un sistema formato da due conduttori tra i quali c’è un’. Cioè è un sistema formato da due superfici, una con carica positiva e una con carica negativa, uguali in valore assoluto, in induzione completa.Questo sistema prende il nome di “”. Invece i due conduttori prendono il nome di “”.Ilè un sistema in grado di accumulare energia.possono essere: piani, sferici, cilindrici.Si ha un’quando tutte le linee di forza del campo elettrico uscenti dalla carica positiva entrano nella carica negativa.Si definisceil rapporto che c’è tra la carica q in valore assoluto presente sulle due armature, e la differenza di potenziale tra la superficie carica positivamente e la superficie carica negativamente. La capacità del condensatore si misura in Farad ( F ).Questa capacità ( C ) dipende dalla geometria del condensatore e non dipende invece dalla carica o dalla differenza di potenziale.