Correnti di Foucault

Le correnti indotte non si generano solo nelle spire di filo metallico sottile: quelle che circolano insono detteQueste correnti sono anche dette correnti di Foucault dal nome dello scienziato francese Leon Foucault e sono apprezzabili per esempio quando si prova estrarre rapidamente unada una zona che è sede di campo magnetico e si percepisceda parte della lamina.La lamina passa da una zona in cui è presente un campo magnetico uniforme è una zona priva di campo quindi il flusso del campo magneticoe questa variazione genera unaLa corrente indotta ha verso antiorario per cui crea un campo magnetico indotto con lo stesso verso del campo magnetico esterno contrastando così la diminuzione del flusso per laSul lato sinistro del circuito di corrente agisce una forza magnetica F non bilanciata con verso opposto al moto della lamina producendo unMaggiore è la velocità con cui la lamina esce dal campo magnetico, maggiore è il flusso attraverso la superficie e quindi anche la forza magnetica frenante. Quest'ultima è direttamente proporzionale all'intensità della corrente indotta, a sua volta direttamente alladel flusso.