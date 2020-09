Cariche elettriche

Principio di Conservazione della carica

Quantizzazione, Carica Quantizzata

Esistono due tipi di stati elettrici, o: positivo e negativo.Delle cariche elettriche dello stesso segno si respingono, invece cariche di segno opposto si attraggono, nel rispetto della legge di Coulomb.Un corpo si dicese il numero di protoni è uguale a quello degli elettroni. Quindi un atomo è elettricamente neutro perché il numero di protoni, particelle con carica positiva, è uguale al numero di elettroni, cioè le particelle con carica negativa.L’unità di misura della carica elettrica (q) è il( C ) . Ilè una grandezza derivata.Si ha la carica di un Coulomb, se in un secondo passerà una corrente di un Ampere.La carica elettrica q si può trasferire da un corpo all'altro, per esempio, per strofinio.Inoltre la carica elettrica dipende da due caratteristiche:1.: la carica si conserva se abbiamo un corpo, e dopo determinati fenomeni la carica iniziale è uguale a quella finale dopo il processo;2.: il quanto elementare è l’elettrone. La quantità di carica quantizzata è uguale al prodotto tra N (nucleo) e l’elettrone.Ilè formato da particelle neutre dette neutroni e da particelle positive dette protoni.