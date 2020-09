Carica Elettrica e Potenziale Elettrico

Esistono due tipi di: quellae quellaUn corpo èquando possiede un eccesso di cariche positive o negative. L’elettrone, che presenta una carica negativa, è la più piccola carica esistente in natura.Nel sistema internazionale, la carica si misura insono dei materiali in cui una carica può scorrere facilmente, come per esempio i metalli.Invece, nei materialile cariche elettriche non scorrono facilmente, come per esempio la plastica e la gomma.Il, indicato con, è il lavoro che occorre compiere per portare una carica elettrica unitaria positiva da un punto qualsiasi del campo elettrico ad un punto da esso infinitamente lontano. Si misura inIlda compiere per portare una carica unitaria da un punto A ad un punto B sarà dato dalla differenza di potenziale tra i due punti del campo.Ilsarà dato dal prodotto tra la carica cambiata di segno per la differenza di potenziale.