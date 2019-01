Carica elettrica fisica

La carica elettrica

Che cos'è la carica elettrica?

In che consiste l'elettrizzazione di un corpo?

In che cosa consiste la polarizzazione?

È una grandezza scalare che può essere ricavata da un elettroscopio a foglie.Le cariche elettriche possono essere: cariche positive o cariche negative. Le cariche elettriche sono le sorgenti delle forze e dei campi elettrici. Cariche dello stesso segno si respingono mentre cariche di segno opposto si attraggono .Alcuni corpi sono in grado di trasferire elettricità ad altri che sono detti conduttori. Sono buoni conduttori tutti i metalli. Altri materiali, che invece non permettono il passaggio dell'elettricità, sono detti isolanti. Plastica, gomma sono materiali isolanti.Si dice che un corpo è elettrizzato quando acquisisce una carica elettrica positiva o negativa. E possibile caricare elettricamente un corpo attraverso lo strofinio oppure mettendolo in contatto con un altro corpo carico elettricamente o ancora per induzione elettrostatica. Nell'induzione elettrostatica avviene una redistribuzione delle cariche già presenti sul corpo, causata dalla presenza, nelle vicinanze, di un altro corpo carico. In tutti gli esperimenti condotti sulle proprietà elettriche è sempre verificata la legge di conservazione della carica elettrica: la carica totale rimane invariata.Se avviciniamo un corpo carico a un corpo neutro, sulla superficie del corpo neutro più vicina a quello carico si produce un eccesso di cariche di segno opposto, detta carica di polarizzazione, e i due corpi si attraggono.