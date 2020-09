Statica dei corpi rigidi

Equilibrio dei corpi

equilibrio

Le azioni che agiscono sui corpi possono essere di tipo concentrato e di tipo distribuito.La risultante ( R ) di un carico distribuito sarà una forza che passerà per il baricentro della figura.Un carico può avere una diversa distribuzione, in particolare possiamo avere:• un: in questo caso la risultante ( R ) verrà posizionata nel baricentro del triangolo e sarà data dalla metà del prodotto tra la carica massima e la lunghezza della base;• un: in questo caso possiamo scomporre il trapezio in un triangolo rettangolo e in un rettangolo e possiamo, quindi, calcolare due risultanti.La risultante del triangolo passerà per il baricentro del triangolo e sarà data dalla metà del prodotto tra la base del triangolo per la differenza tra la carica massima e la carica minima.Invece la risultante del rettangolo passerà per il baricentro del rettangolo, e sarà data dal prodotto tra la lunghezza del rettangolo e il valore della carica minima.Unsi dice che è inquando non si sposta e non si ruota. Inoltre, se la risultante ( R ) di tutte le forza è nulla, allora il corpo è in equilibrio.Le condizioni di equilibrio da assicurare sono:• sommatoria delle traslazioni o delle forze orizzontali () sia uguale a zero;• sommatoria delle traslazioni o delle forza verticali () sia uguale a zero;• sommatoria delle rotazioni e quindi dei momenti () sia uguale a zero.