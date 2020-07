Snell, angolo di riflessione totale, frequenza udibili, intensità udibili e specchi

Snell:sin(i)n_1=sin(r)n_2;(sin(i))/(sin(r))=v_1/v_2 ;n_1 v_1=n_2 v_2;Angolo di riflessione totale: sin(θ_rt)=n_2/n_1 ;Frequenze udibili: 16Hz 0 l’immagine è reale e si trova davanti allo specchio, altrimenti è virtuale), r è il raggio di curvatura e f è la distanza focale;Ingrandimento: m=q/p;Lenti: 1/p+1/q=1/f=(n-1)(1/r_1 -1/r_2 ), dove n è l’indice di rifrazione delle lenti e r sono i raggi di curvatura;Potere convergente o potenza: p=1/f;Energia di un condensatore: E=1/2 Q^2/C=1/2 CΔV^2=1/2 QΔV;Resistenza:R=ρ l/s;Conducibilità: λ=1/ρ;Le resistenze in parallelo e in serie si comportano in maniera opposta rispetto alle capacità;Correnti alternate: I=I_0 sin(wt);Reattanza/impedenza: τ=V_max/I_max ;Trasformatore: 〖fem〗_1/n_1 =〖fem〗_2/n_2 ;III legge di Keplero: a^3/T^2 =k;cos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβ;sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ;Se una funzione f(x) ha periodo T, la funzione f(kx) ha periodo T/k;Disposizioni semplici e con ripetizione:D_s=n!/((n-k)!);D_r=n^k;Permutazioni semplici e con ripetizione:D_s=n!/((n-k)!);P_r=n!/k!;Combinazioni semplici e con ripetizione:C_s=n!/((n-k)!k!);C_r=((n+k-1)!)/((n-1)!k!);Progressione aritmetica:a_n=a_1+d(n-1);s_n=(a_1+a_n)/2 nProgressione geometrica:a_(n+1)=a_n q;a_n=a_1 q^(n-1);s_n=a_1 (1-q^n)/(1-q).