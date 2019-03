Relazione Scientifica di Laboratorio

Titolo: il moto rettilineo uniforme

Svolgimento

Scopo: dimostrare il moto rettilineo uniforme, ovvero quel moto in cui vengono percorsi spazi uguali in tempi uguali. La conoscenza della distanza percorsa e del tempo impiegato a percorrerla, permette di definire la velocità me. Infatti, la velocità media (Vm) in un intervallo di tempo ∆t è il rapporto fra la distanza ∆s percorsa nell’intervallo di tempo considerato e l’intervallo di tempo stesso: Vm= ∆s/∆t .Essendo definita come rapporto fra una distanza e un intervallo di tempo, la velocità si misura, nell’SI, in m/s.• Strumenti e materiali• Un compressore• Una rotaia a cuscino d’aria• 2 fotocellule• 2 supporti• Un computer ( con istallato un software che cronometra il tempo e fai il grafico con i dati ricevuti)• Interfaccia elletrica• Start con eletro calamita• Carrellino• Filo con legato peso (10g)Per prima cosa occorre accendere il compressore che spinge l’aria all’interno della rotaia. Per verificare l’effettivo funzionamento della rotaia, proviamo a far muovere il carrello in direzione orizzontale. Il suo moto deve avere inizio dalla parte iniziale della rotaia, dove riceve la spinta necessaria per muoversi il carrello si muove verso l’estremità da dove è partito.A questo punto con penna in mano e fogli iniziamo a prendere appunti del risultati forniti dal computer, questo accade dopo aver stabilito la distanza tra una e l’altra fotocellule, Abbiamo stabilito 5 lunghezze diverse delle fotocellule tra cui 4 tempi per ognuna di essa.Il carrello dopo aver tolto il campo magnetico che lo tratteneva farà partire il carrello, questo perché non spingendolo direttamente con la forza della mano, potesse influenzate le varie misurazioni. Allora possono dare via, ai calcoli delle misurazione dei rispettivi intervalli di tempor]