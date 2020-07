Accelerazione nel moto armonico, centro di massa, conversioni di temperature e dilatazione termica

Accelerazione nel moto armonico: a=-w^2 x;Centro di massa: m_1 d_1=m_2 d_2, in cui d_1+d_2=d;1atm=760mmHg=1,01325bar=10^5 Pa;Conversioni di temperature:T_F=9/5 T_C+32;T_K=T_C+273,15;T_F=9/5 T_K-459,6;Dilatazione termica (volumi, superfici e lunghezze):V_t=V_0 (1+kt), dove V0 è il volume a 0°C e k dipende dal materiale, ad eccezione che per i gas per i quali vale sempre 1/273,15°C^(-1).La temperatura va espressa in Celsius;Calore necessario a cambiare stato di aggregazione: Q=mλ;Energia di un gas monoatomico: E=3/2 KT=3/2 R/N_A TPressione in un fluido: P=dgh(NB: la densità dell’acqua è 1kg al dm3);Spinta di Archimede in condizioni di equilibrio idrostatico: d_f V_f=d_c V_c, dove df e dc sono la densità del fluido e del corpo, Vf è il volume del liquido spostato (quindi il volume di solido immerso) e Vc è il volume totale del corpo;Acqua che zampilla da un recipiente:v=√2gh;Portata di un condotto:Q=Sv=costante;P/dg+h+v^2/2g=costante;Caloria: 1cal=4,186J;Capacità: C=Q/ΔT;Calore specifico: c=Q/mΔTAltre formule utili sul calore:C=cm;Q=mcΔT;m_1 c_1 T_1+m_2 c_2 T_2=m_1 c_1 T_eq+m_2 c_2 T_eq;Q=ΔU+L;Isobara: L=PΔV;Isoterma: ΔU=0 e Q=L ;Isocora: L=0 perché non vi è variazione di volume e ΔU=Q;Adiabatica: lavoro, calore e energia interna sono nulli;Rendimento: n=L_prodotto/Q_assorbito =1-Q_assorbito da sorgente fredda/Q_ceduto da sorgente calda =1-T_sorgente fredda/T_sorgente calda , la temperatura va espressa in Kelvin;