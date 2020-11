Da Valla a Galilei - Filosofia

Filosofia

Niccolò Cusano

Rivoluzione scientifica: 1600

Galileo Galilei

- Borghesia = uomini arricchiti grazie al lavoro- È una classe che rovescia il modo di vedere aristocratico- I borghesi sono commercianti- Impone una visone anti aristocratica- Leon battista Alberti era un esponente della borghesia- “Meglio vivere facendo che morire giacendo”- Impone un nuovo tipo di educazione si studia la matematica, le lingue e il diritto- Cultura più laica- Lorenzo Valla scrive la falsa donazione di Costantino, nasce la filologia- FILOLOGIA, si tende a tradurre i testi con più accorgimenti, cercando di rispettare il vero significato dei testi antichi- Cambia la visione dell’uomo, il corpo non è più la dimora della sporcizia (Diventerà nutrimento del fuoco che sempre arde e brucerà senza mai estinguersi; alimento del verme che sempre rode e divora senza mai fine; ammasso di putredine che sempre puzza e che orrendamente è sozza” )- Pico della Mirandola grande umanista, riusciva a memorizzare un quantitativo di nomi e frasi in poco tempo.- Riprenderà spunto dal demiurgo platonico- Pico esalta la dignità dell’uomo- “homo faber fortunae suae” l’uomo è l’artefice del suo destino- Divina Provvidenza = volontà divina che ha già progettato il futuro- Si sostiene che l’uomo ora decide per il proprio destino- È un cardinale, ma occupa posizioni molto riformiste- Sosteneva che il Papa non era un sovrano assoluto, ma doveva decidere insieme al concilio- La sua opera più importante è Docta ignorantia- Riprende la famosa frase di Socrate “ io lo so di non sapere”- “Gli opposti si trovano soltanto in quelle cose che ammettono il più e ilmeno, e vi si trovano in maniere diverse; ma non convengono per nullaal massimo assoluto, poiché esso è superiore ad ogni opposizione.Poiché dunque il massimo in senso assoluto è in atto, in modo massimo,tutte le cose che possono essere senza alcuna opposizione tanto che nelmassimo vi è la coincidenza del minimo, esso è anche superiore ad ogniaffermazione come ad ogni negazione”- Gli opposti nell’ infinito vanno a coincidere- Dio è essere ma anche non essere- Questo pensiero trascende ogni nostra capacità intellettiva, la quale, seguendo la via della ragione, non riesce a mettere insieme i contraddittori nel proprio principio. Camminiamo fra quelle cose che la natura ci rende manifeste; e l ragione, ben lontana da questa forza infinita, non sa connettere insieme i contraddittori, che distano tra loro infinitamente. Vediamo dunque che l’assoluta massimità è infinita, al di sopra di ogni discorso razionale, quella massimità a cui nulla si oppone, e con la quale coincide il minimo. Massimo e minimo, così come vengono impiegati in questo libro, sono termini trascendenti, dotati di un significato assoluto, e abbracciano nella loro assoluta semplicità tutte le cose, al di sopra di ogni contrazione ad un significato di ordine quantitativo, relativo a masse e a forze”.- Il cosmo e Dio sono la stessa cosa ma considerati diversamente- Dio è condensazione dell’universo è tutto l’esistente in un punto- L’universo è l’estensione di Dio- L’ uomo non è visto negativamente ma è una sorta di mito cosmo, riflette in se stesso l’universo- Usano sosteneva che l’universo è infinito senza centro ne circonferenza- Esistono infiniti mondi abitati- La differenza tra dio e uomo è di tipo quantitativo e non qualitativo- La conoscenza di Dio è data da tutti i punti di una circonferenza- Se l’uomo ha tre verità ha tre punti in comune in Dio- L’uomo è un poligono inscritto in Dio- Galileo Galilei padre della rivoluzione scientifica- È necessario trovare un metodo- Cercano di unire il sapere in sistemi coerenti- Alchimisti via di mezzo tra maghi e scienziati il loro sogno era di trasformare dei processi magici fisici chimici- Trasformare in oro qualsiasi materiale- Creare la vita- Gli scienziati come gli alchimisti desiderano di dominare la natura- Due modi distinti, l’uomo si riflette nella natura e la natura è l’ira degli elementi e ne ha paura- La natura diventa una risorsa un qualcosa da sfruttare e far lavorare per se- La scienza moderna nasce con il nuovo rapporto con la natura- Deduzione e induzione, la scienza moderna si basa sella induzione- Deduzione dal generale al particolare- Induzione dal particolare al generale- L’ induzione si basa solo sulle cose visive- Vuole indurre una legge uguale per tutte, basta un contro esempio e viene contradetta- Metodo sperimentale induttivo- Nel 1600 necessità di trovare un metodo per tutti gli ambiti del sapere- Francesco Bacone tenta di formulare un metodo, era un teorico- Era fiorentino- Si trasferisce a pisa e poi a Padova- Metodo scientifico- Cannocchiale- Scoperta dei satelliti di Giove- Teoria eliocentrica- Va contro la Chiesa- Viene condannato, per salvarsi è costretto ad abiurare