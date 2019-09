Schopenhauer, Arthur - Piacere, pendolo, amore

Schopenhauer: piacere, pendolo, amore

Schopenhauer paragona il piacere all’elemosina: fare l’elemosina a qualcuno non risolve la sua situazione ma, al contrario, non fa altro che prolungare la vita del mendicante in quella situazione.Lo stesso fa il piacere: sospende per un attimo il dolore ma non lo risolve.Per apprezzare il piacere dobbiamo provare dolore, ma non viceversa.La noia è la sospensione sia di dolore che di piacere.Schopenhauer paragona la vita ad un pendolo che oscilla tra dolore e noia, passando velocemente per il piacere (che corrisponde ad una minima parte della vita).Per quanto riguarda l’amore, Schopenhauer afferma che, se l’uomo vive in una situazione desolante, la sua unica consolazione è proprio l’amore (sessuale). In realtà l’amore si dimostra essere solo un’illusione, è una maschera che riesce a nascondere all’uomo che la sua vita è schiava della volontà di vivere. Quando l’uomo prova l’amore riconosce che la situazione è caratterizzata da affetto e passione e che consente di guardare all’altro senza amore.L’amore non fa altro che nascondere il fine egoistico che appartiene alla volontà: l’amore, attraverso la sessualità, riproduce la specie umana e quindi genere individui destinati al dolore. La verità che sta nell’illusione dell’amore è ciò che ha portato l’Occidente a considerare il sesso un tabù (per il fatto di mettere al mondo individui destinati al dolore).