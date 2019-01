Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - Pensiero in breve

Il pensiero di Hegel

Sintesi

Esser

Per realtà s’intende tutto ciò che noi conosciamo e coincide con la ragione.Ciò che noi chiamiamo finito è espressione parziale dell’infinito, dunque il mondo è la manifestazione di Dio . ’Ciò che è razionale è reale,ciò che è reale è razionale’.(la razionalità è la forma stessa di ciò che esiste poiché la rag governa il mondo)la realtà non è una natura creativa ma una n razionale.Per l’illuminismo il filosofo deve battersi per la razionalità, mentre per H il compito della filo è quello di prendere atto della realtà , comprenderla e giustificarla , simbolo dell’ illuminismo. è la ragione e la luce mentre quello di Hegel è la nottola di Minerva che inizia il volo al crepuscolo .Laè il percorso che fa la conoscenza per arrivare al sapere assoluto e si divide in 3 momenti : coscienza che si divide in certezza sensibile(cogliamo attraverso i sensi) ,percezione(abbiamo una conoscenza più ampia ),intelletto(l’oggetto non è più oggetto ma un fenomeno) – autocoscienza . ragione:osservativa , attiva.Stoicismo: La libertà del soggetto rispetto alle cose eterne e la sua autosufficienza rispetto al mondo attendendo una libertà interiore. Scetticismo : nega il mondo esterno e tutto ciò che è reale,gli scettici dubitano su tutto,perché per loro niente è vero ,ma alo stesso tempo pretendono di dire qualcosa di vero (coscienza mutevole) sulla non verità della vita (coscienza immutabile) dunque la loro è una coscienza smarrita.Dalla coscienza infelice dello smarrimento deriva la coscienza infelice cioè l’infelicità della coscienza che è limitata rispetto a Dio.La ragione nella ragione l’uomo ricerca il divino nel mondo e in se stesso. Nella ragione attiva ricerca il divino in se stesso facendo diventare la natura l’oggetto del proprio piacere osservativa divino nel mondo e se stesso.La coscienza si dirige verso la legge del cuore,guarendo il mondo da tutti i mali,affermando cosi la propria individualità come principio rivoluzionario e criterio universale,tuttavia incontra la resistenza degli altri che aspirano ad imporre i propri valori e soluzioni per salvare l’umanità, ma con la legge del cuore non si può aspirare a qualcosa di uni. Dunque la coscienza deve andare oltre al <3 e trovare la virtù che secondo Hegel è comunque insufficiente perché si basa sul dover essere. Il punto di vista uni si raggiunge solo attraverso l’eticità , quando si assume la prospettiva dello spirito che si incarna nelle istituzioni storico-politiche e nello Stato.La( è la scienza dell’idea pura ,ossia dell’idea prima della sua realizzazione nella realtà). è suddivisa in: logica dell'e (categoria priva di contenuti e di determinazione equivale al nulla antitesi)dell’essenza(in cui si considera l’essere come oggetto di riflessione)e al contrario della 1 che guarda alle cose in modo superficiale,questa logica giudica in profondità. Del concetto (sintesi dell’essere e dell’essenza e offre la piena comprensione della realtà)evi si concentra l’intero movimento logico e apre all’uomo la conoscenza dell’assoluto.