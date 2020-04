Metodo sperimentale scientifico

Successivamente fu proprio Galileo Galilei introducendo il metodo scientifico o sperimentale a far evolvere la materia distinguendola dalla filosofia.Esso successivamente esteso ed articolato, è oggi ancora usato per le indagini scientifiche.Infatti tutto quello che riguarda la fisica viene analizzato con questo metodo che serve per dare risposte concrete ad un quesito.Questo si divide in più fasi:Osservazione diretta di un fenomeno, raccolta di informazioni e dati utiliFormulazione di un’ipotesi, ossia una possibile risposta alle domande che lo scienziato si è posto;Effettuare degli esperimenti per verificare se l’ipotesi formulata è corretta o meno;Da qui si devono trarre delle conclusioni dagli esperimenti.Se l'ipotesi si dimostra esatta ,lo scienziato può formulare una legge che sia in grado di spiegare il fenomeno esaminato.Invece se l'ipotesi si dimostra errata , egli ne dovrà formulare una nuova.Tuttavia dopo queste fasi si può elaborare una teoria che permette non solo di descrivere la situazione del fenomeno esaminato ma anche di prevedere l'andamento futuro del fenomeno.Ritornando alle fasi abbiamo già detto che oltre alle osservazioni si hanno anche delle ipotesi.Le osservazioni si dividono in qualitative e quantitative.Esaminiamo una lattina.è composta da due materiali=aspetto qualitativola lattina ha diametro 6,5 cm=aspetto quantitativoquindi gli aspetti che si possono misurare sono detti quantitativi e quelli che non si possono misurare sensorialmente sono detti qualitativi.Infine posso procurarmi un ipotesi ad esempio: il materiale non arrugginito potrebbe essere lo stesso che viene oggi utilizzato per le lattine, cioè l’alluminio.