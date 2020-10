Manifesto socialista - Caratteristiche generali

Manifesto comunista

La funzione storica della borghesia

La storia come lotta di classe

La critica ai falsi socialismi

Il socialismo reazionario

Il socialismo conservatore

Il socialismo critico-utopistico

Nel partito del manifesto futurista Marx tratta i seguenti punti:La borghesia, a differenza delle classi sociali precedenti che tendevano alla conservazione statica dei modi di produzione, ha una natura dinamica in quanto prevede il continuo cambiamento degli strumenti di produzione e dei rapporti sociali portando così, per propria natura, al prevalere delle forze produttive sempre più sociale sui vecchi rapporti di proprietà portando così all'insurrezione della classe proletaria.Per Marx la stoia e il suo evolversi si basano sulla lotta di classe, ossia la concretizzazione della dialettica fra forze produttive e rapporti di produzione.Marx critica tutti i socialismi precedenti, ossia quei socialismi non-scientifici non basati si un’analisi critica scientifica dei meccanismi sociali.Si tratta di socialismi che attaccano la borghesia con parametri conservatori e che intendono ripristinare una data situazione pre-borghese, ritornando quindi indietro anziché procedendo superando il modello attuale. Essi può avere tre forme: socialismo feudale (che mira ad eliminare la società capitalista moderna sostituendo all'alienazione presente un'alienazione passata), socialismo piccolo-borghese (che mira ad eliminare la società capitalista per reintrodurre il sistema corporativo e patriarcale), socialismo tedesco (il quale, di estrazione piccolo-borghese, finisce per appoggiare i governi reazionari distruggendo le conquiste liberali che gli operai avrebbero avuto interesse a mantenere).Ossia un socialismo che non riconosce l'antagonismo fra classi e la dialettica fra forze produttive e rapporti di produzione e mira quindi a rimediare, attraverso la distruzione della proprietà fra i lavoratori, agli inconvenienti del capitalismo senza però distruggerlo non capendo che tali contraddizioni ne sono una caratteristica connaturata.Ossia un socialismo che riconosce l'antagonismo fra classi e le contraddizioni del capitalismo ma che non riconosce al proletariato alcuna funzione storica e tenta quindi di raggiungere il socialismo facendo appello ai membri della società per una pacifica azione di riforme e muovendosi così in una dimensione moralistica e utopistica in quanto, lontani e distaccati dalla realtà, delineano società "ideali" irrealizzabile.