Leibniz, Gottfried Wilhelm von - Biografia e scritti

Biografia di Leibniz

Gli scritti

Gottfried Willhelm Leibniz nacque a Lipsia nel 1646. Si laureò in filosofia e in giurisprudenza e si dedicò inizialmente nella ricerca naturalistica. Dal 1668 al 1671 divenne consigliere del principe elettore di Magonza e in questo periodo compose diversi scritti politici, giuridici, logici e fisici.Nel 1672 venne inviato a Parigi con l’intento di distogliere il re Luigi XIV dall’invadere l’Olanda.Lì venne in contatto con alcuni degli uomini più famosi del tempo e si dedicò a studi matematici e fisici, oltre che allo studio della filosofia di Cartesio.Nel 1676 scoprì il calcolo infinitesimale, che è un tipo di calcolo già studiato dieci anni prima da Newton, che Leibniz riformulò rendendolo più fecondo. Nello stesso anno tornò in Germania, dove divenne bibliotecario del duca di Hannover.Leibniz si occupò inoltre di storia e viaggiò per tre anni tra Germania e Italia per approfondire la genealogia del casato dei Lunebrug.Nel 1700 a Berlino la futura Accademia prussiana delle scienze.Morì a Hannover nel novembre del 1716.Gli scritti di Leibniz riguardano principalmente giurisprudenza, politica, storia, fisica, matematica e teologia.Leibniz compose solo occasionalmente opere filosofiche. Tra di esse le più importanti sono: ‘Discorso di metafisica’, ‘Monadologia’ e ‘Nuovi saggi sull’intelletto umano’.Per quanto riguarda i saggi teologici, i più importanti furono i ‘Saggi di teodicea’, che contengono osservazioni polemiche riguardo le tesi esposte da Pierre Bayle.