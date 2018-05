Kant, Immanuel - Critica della Ragion pura (17)

La critica della ragion pura

Com'è possibile la matematica pura?



Com'è possibile la metafisica in quanto disposizione naturale?



La Critica della Ragion pura (Kritik der reinen Vernunft), opera cardine di Kant, venne pubblicata per la prima volta nel 1781 e la seconda edizione è del 1787. Lo scritto è un'analisi critica dei fondamenti del sapere che si articolava in scienza (matematica e fisica) e metafisica. La scienza è un sapere fondato e in continuo sviluppo (Newton e Galilei) mentre la metafisica, volendo procedere oltre l'esperienza è infondata.Le domande a cui Kant in quest'opera vuole rispondere sono:Com'è possibile la fisica pura?Com'è possibile la metafisica come scienza?Nel caso della metafisica, si tratta di scoprire se esistono condizioni tali da legittimare le sue pretese come scienza. Già nei Prolegomeni a ogni metafisica futura che voglia presentarsi come scienzadel 1783, Kant si poneva la domanda:

Kant parte dunque dall'analisi delle discipline che per natura sono scientifiche per trovare il fondamento della scientificità e verificare se anche la metafisica si fonda su questo.



Giudizi

Sintetici

A priori