Hobbes, Thomas - Riassunto

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes aveva una visione pessimistica dello stato di natura. Ogni uomo mira a procurarsi ciò che serve per la sopravvivenza, perseguendo il proprio bene a discapito di quello altrui. Pertanto, "homo homini lupus", ogni uomo è un lupo per un altro uomo. Per far sì che l'umo non viva in uno stato di guerra e al fine di mantenere uno stato civile tra uomini, è necessario un patto tra uomini, chiamato, patto di unione.Però, per non far modo che il bene individuale prevalga sul benessere comune, è necessario statuire un altro patto, il patto di sottomissione, grazie al cui gli uomini conferiscono il potere nelle mani di un singolo, detto sovrano, o ad un'assemblea, in grado di ridurre i poteri ad una sola volontà. Hobbes dunque sostiene l'assolutismo monarchico. Questa forma di governo conferisce il potere nelle mani di un eletto o più eletti, secondo Hobbes, dall'istituzione dello Stato deriva, per chi esercita il potere, il diritto incondizionato,a qualunque azione e decisione. Pertanto il filosofo inglese sostiene che chi ha aderito ad un patto non può essere già vincolato, ad un accordo precedente, che lo costringa ad obbedire ad un altro potere sovrano, unilaterale e irreversibile.I cosiddetti "sudditi" delegano i propri poteri e volontà e non possono recedere o conferire il potere nelle mani di altri, a meno che, non sia la persona o le persone elette a deciderlo, dunque, non possono venir meno alla loro sottomissione. Il potere di chi governa è assoluto, sicchè le azioni di chi comanda non possono essere considerate ingiusizie, nè alcun uomo al potere può essere punito o condannato a morte. Inoltre, Hobbes sostiene che il sovrano non è tenuto ad obbedire alle leggi, siccome non ha aderito a nessun patto, rimane nello stato di natura, quindi deve rispondere solo alla ragione individuale. Colui o coloro che è al potere ha il diritto di decidere il bene e il male per la comunità, l'unica cosa a cui non ha potere è il diritto alla vita degli uomini. Ciò viene definito giuspotivismo. Però, da quanto si evince dal pensiero di Hobbes, dunque, che uno stato civile si formi da un patto tra uomini, ciò chiamato contrattualismo, da questo punto di vista, la sua posizione è riconducibile anche al giusnaturalismo moderno, in cui la ragione umana definisce ciò che è bene o male.