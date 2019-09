Hegel e Idealismo

Rapporto tra Hegel e l’idealismo

“Il reale è razionale, il razionale è reale“. Questa famosa frase hegeliana mette a fuoco l’idealismo di Hegel ed il secondo caposaldo del pensiero hegeliano. Ciò significa riconoscere che la realtà (tutto ciò che è esterno al pensiero) è ciò attraverso cui si sviluppa la razionalità.Della posizione idealista, le cose hanno un loro senso perché vengono pensate dalla ragione, quindi la realtà rappresenta l’elemento imprescindibile affinché si possa esprimere e sviluppare il pensiero. Se il pensiero fosse astratto e non pensasse qualcosa della realtà, sarebbe vuoto; il reale rappresenta l’elemento attraverso cui si esprime la razionalità.Allo stesso tempo il razionale è realtà: senza la realtà infatti la ragione non si manifesta.Quindi, tra pensiero e realtà (soggetto che pensa e realtà pensata) esiste un’assoluta coincidenza.La filosofia di Hegel è impegnativa e consente di costruire una riflessione sulla realtà, è capace di fare in modo che la ragione comprenda la realtà in tutti i suoi aspetti. Il pensiero di Hegel è molto concreto e questo lo porta a fare in modo che il concetto faccia capire cos’è la realtà. La filosofia aiuta l’uomo a dare un senso alla realtà. Essere idealista significa dare priorità assoluta al nostro elemento caratterizzante: la ragione (che Hegel chiama spirito).