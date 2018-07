Glossario cartesiano

Metafisica: la metafisica è la branca della filosofia che si occupa di ciò che sta oltre al mondo fisicotecnica: la tecnica è la disciplina che progetta gli strumenti, le macchine, gli utensili che vengono adoperati in campo scientifico e che rendono possibile l’avanzamento del progresso scientifico.Monismo: opposto di dualismo, da monos, uno soloEstensione: l’estensione è la capacità di occupare uno spazioMeccanicismo: il meccanicismo è la concezione della natura di CartestioRivoluzione scientifica: la rivoluzione scientifica è l’insieme di innovazioni avvenute in campo scientifico tra la metà del 500 e il 700. Essa non interessa però solamente l’ambito scientifico poiché può essere considerata anche un evento filosofico dato che modificò il modo di pensare degli occidentaliLa caratteristica delle idee per Cartesio; la distinzione fra le tre diverse idee cartesiane e cos’è in generale l’idea per Cartesioa priori: prima dell’esperienza. L’opposto di a priori è a posteriori, qualcosa cioè che deriva dall’esperienzaRazionaleRazionalismo: il razionalismo è l’affermazione della potenza della ragione, l’affermazione che la ragione ha la capacità e la possibilità di conoscere da sé la realtàEsperienza: l’esperienza è ciò che passa attraverso i sensiObi: filosofo iniziatore dell’assolutismodiavolo: da diaballen, che divide, che separaPassioni: Cartesio definisce le passioni