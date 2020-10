Destra e sinistra hegeliane (3)

La destra e la sinistra hegeliane: la contestualizzazione e spiegazione di come avviene lo schieramento

In seguito alla morte di Hegel nella Germania vede progressivi cambiamenti e l'unificazione politica. Si stabilisce un nuovo soggetto sociale: il proletariato. Si afferma dunque il capitalismo. Le città industriali aumentano e diventano veri e propri sobborghi operai, in cui le possibilità igienico-sanitarie sono precarie.Si assiste in quel periodo storico anche all'impiego di minori e di donne nelle attività lavorative e queste ultime si intensificano. Le giornate diventano molto lunghe e pesanti. Nasce quindi la "" che determina la fine dell'epoca dell'idealismo hegeliano. Questa pone le radici alla filosofia di Marx e Feuerbach, che mirano alle esigenze concrete dell'uomo, ai bisogni primari e reali di questo. Dopo la morte di Hegel si delineano questi cambiamenti teorici.Strauss pertanto individuò unae unae ne dette una definizione. Innanzitutto era nota una distinzione di età tra i due schieramenti: la destra hegeliana era composta da anziani mentre la sinistra da giovani. I punti focali sono messi in evidenza dal rapporto. Anche per la destra hegeliana (come per Hegel stesso) la religione continua a essere una manifestazione della realtà. L'identità tra realtà e ragione conserva un rapporto analogo a quanto detto prima. La sinistra invece è caratterizzata da un'idea di progresso e di innovazione rispetto alla filosofia di Hegel. La filosofia è concepita come uno strumento critico della realtà e la religione è ritenuta irrazionale. Secondo la sinistra hegeliana la filosofia detiene il compito di dimostrare i limiti della religione. Per Strauss, Gesù non sarebbe mai esistito ma si tratterebbe di una figura mitica.L'idea era quella che non potesse esserci razionalità in una società capitalistica e le situazioni concrete portarono a cambiamenti radicali e diedero vita a rivoluzioni.