Descartes, René - Pensiero

Sostiene che la conoscenza può essere raffigurata come un albero:- le radici: metafisica- Il tronco: parte più fisica- I rami: sono i rami del sapere: scienze, discipline, ambitila conoscenza dipende tutto dalla metafisica che è fondamentale nella conoscenza. Descartes ha ricevuto l’educazione dei gesuiti: nel 1600 essi avevano una maggiore conoscenza e sapienza.Descartes criticherà quest’educazione perché aveva ottime conoscenze ma non la base per costruirne altre: cioè un alto livello di istruzione ma non il metodo di studio. È considerato il fondatore della filosofia moderna. Ha conosciuto la dottrina copernicana ma alla sua epoca era periodo di guerre di religione e intolleranza. Scrive quindi una lettera ad un suo amico in cui dice che condivide l'idea di Copernico ma vuole che questa lettera venga pubblicata solo dopo la sua morte, visto cos’era successo a Galileo (condannato e rischiando anche di essere condannato a rogo).Propone un fondamento importante alla base del sapere: il metodo.Dubbio iperbolico (forma di pensiero): artificio del genio maligno del nostro corpo: rimane quindi solo il pensiero che dubita e che non lo si può eliminare.Il fondamento base della conoscenza di Descartes e “cogito ergo Sum”: “penso, dunque sono”. Ma cosa sono? Sono una res cogita: sostanza pensante. Quindi penso le idee e faccio una classificazione delle idee. Quali tipi di idee esistono?1. Idee innate: presenti da sempre nella coscienza dell’uomo e coincidono con le essenze2. Idee avventizie: provengono dall’esterno, ad esempio esperienza, idee delle cose naturali. Ci colpiscono in maniera diversa e sono soggettive.3. Idee fattezze: costruite da noi stessi, sono anche inventate, immaginarie. Inventività: e diversa per ciascuno, sono soggettive.