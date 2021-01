Video appunto: Cartesio - Vita e pensiero

Cartesio, vita e scritti

la ragione è lo strumento fondamentale per poter raggiungere la verità

atteggiamento più saggio è quello di dubitare delle cose

non è sufficiente

anche le cose più certe non sono vere

abbiamo questa 1a certezza

Il suo nome originale era, conosciuto da tutti come Cartesio perché latinizzare il nome era un simbolo di prestigio,in Francia e, è uno degli esponenti fondamentali del razionalismo-->, ed è Dio a garantire che i principi della ragione siano validi.I razionalisti credono nelle, sono dei concetti a priori, che non provengono dall'esperienza ma sono dati all'uomo dalla sua nascita, quindi secondo i razionalisti(garantite da Dio).I razionalisti sostengono una forma di ragionamento deduttivo, a priori, è una forma di ragionamento universale, perché parte da dei principi e deduce attraverso le regole della logica le conclusioni (questo non vuol dire che sia vero, perché i principi possono non essere veri, ma la struttura è universale perché segue le regole della logica).Le regole per dirigere l'ingegno, il discorso sul metodo e le meditazioni metafisiche (opere).Cartesio nella sua giovinezza fu costretto a frequentare un collegio di gesuiti a La Fleche, lui uscì da questo collegio pieno di critiche perché lui pensava che questa conoscenza fosse dogmatica, cioè che impone di imparare dei principi nozionistici senza insegnargli a ragionare.Affermò che si sentiva straniero nella propria epoca perché aveva studiato le epoche passate, ma non la sua epoca odierna e soprattutto non riusciva a ragionare autonomamente.Per questo motivo il primo punto che lui affronta è quello di un metodo per il ragionamento:Secondo Cartesio il metodo deve essere una guida per l'uomo, per potersi orientare nel mondo--> dietro a questo discorso c'è dietro l'idea che la ragione umana è infallibile, cioè che se l'uomo sa ragionare può conoscere la verità (grande fiducia nell'uomo--> pensa che tutti gli uomini sono dotati di ragione e se sbagliano è perché hanno utilizzato il metodo sbagliato).Questi passaggi di ragionamento sono 4 (metodo del ragionamento):1. Evidenza--> accogliere per vero, solo ciò che risulta evidente (chiaro e distinto), definite in maniera chiara;2. Analisi--> quando ragiono devo procedere dal complesso al semplice, scomponendo;3. Sintesi--> va dal semplice al complesso, rimettere insieme i pezzi;4. Enumerazione --> rivedere, controllare tutti i passaggi.Dopo aver elaborato questo metodo, Cartesio pensa che l', il dubbio serve a, perché le cose che superano il dubbio sono ancora più solide.--> assumere l'abitudine di mettere in dubbio tutte le cose che ci si pongono davanti, tranne la matematica e Dio.Se però io vado avanti con il dubbio metodico, mi rendo conto chesolo questo ma, ho bisogno di un dubbio ancora più forte-->(potrebbe esserci un genio maligno che mi inganna su tutto, anche sulle cose vere e matematiche).Arrivare a pensare che--> questo genio maligno però non può ingannarmi su una cosa, cioè che, perché se io sto dubitando, magari sbaglio tutto ma di sicuro esisto.Fra questi 2 dubbi-->, cioè--> Penso dunque sono.Come esisto?--> sicuramente sono pensiero, perché posso dubitare del mio corpo, ma come pensiero esisto--> siamo dunque una sostanza pensante;Io per dimostrare che il mio corpo e il mondo esiste devo togliere di mezzo il genio maligno, per farlo devo dimostrare che esiste Dio--> perché se Dio esiste non esiste il genio maligno.Dubbio metodico--> dubbio iperbolico--> certezza soggettiva (res cogitans)--> io--> Dio--> mondoPassaggio dall'IO al Dio--> esistenza di Dio.Cartesio comincia ad analizzare le idee che ha l'IO--> per Cartesio le idee sono il contenuto della mia mente e devono essere lo specchio di qualcos'altro:• Idee innate--> sono già una dimostrazione di Dio perché queste sono idee che non possiamo avere nel mondo esterno, sono idee molto più grandi di noi, questa idea non può esserci data dall'esperienza--> infinito ad esempio.• Idee avventizie--> quelle che vengono dal mondo esterno (idea del verne, ecc);• Idee Fittizzie--> idee unite insieme, tipo corno+cavallo=unicorno.Elabora1. Ciò sono un essere finito, non posso essermi creato da solo ma soprattutto non posso essermi messa l'idea di infinito;2. Noi siamo esseri imperfetti e se ci fossimo creati noi, ci saremmo creati perfetti; Dio è perfetto;3. Prova Ontologica di Sant'Anselmo: Dio è l'essere più grande di tutti ed è nella mente di tutti; non è solo nella mente--> siccome Dio è la cosa più grande, esiste.Quindi se Dio esiste non c'è il maligno che ci ingannaDubbio metodico--> dubbio iperbolico--> certezza soggettiva (res cogitans)--> io--> Dio--> mondo--> si esiste anche il mondo materiale.Il mondo materiale, siccome esiste Dio io non ho bisogno di dubitare, Cartesio ritiene che ci sia un dualismo--> due mondi, due realtà:• la mente è res cogitans--> è libera, non occupa uno spazio, è consapevole e prende delle decisioni• Il mio corpo è diverso; è res extensa--> è meccanicisticamente determinata cioè il mio corpo sottostà alle regole della finisca, non sono libera con il corpo e occupo uno spazio;Queste due sostanze, secondo Cartesio, comunicano in un punto, cioè nella ghiandola pineale; è l'ipofisi, è sbagliato ma lo dice perché lui ritrova perché si trova nel mezzo della testa.Cartesio aveva ancora tanti pregiudizi sulla fisicaCartesio, dicendo che la doveva cambiare, ma non lo fece:La morale ci dovrebbe dire come comportarci.La1. Obbedire alla cultura e alle leggi del paese (non approfondisce);2. Non lasciarci scoraggiare se qualcosa va male, ma continuare a andare avanti;3. Non cercare di cambiare il mondo, ma cercare di cambiare i propri pensieri.