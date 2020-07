Bacone, Francesco - Pars costruens del suo pensiero

Francesco Bacone - Pars Costruens

Le fasi del metodo

L'utopia scientifica

Nella pars costruens del metodo baconiano si delinea la funzione dello scienziato.Nel Novum Organum, Bacone sostiene che tra uomo e natura si stabilisce una relazione di interdipendenza nuova: l’uomo non può estendere i confini della propria conoscenza al di là di essa, di cui deve rispettare le leggi; d’altro canto, la natura ha bisogno dell’uomo, che è il suo “ministro” e interprete, senza di lui non potrebbe mai svelare i propri segreti.L’interpretazione della natura richiede una nuova procedura: il metodo induttivo, che permette allo scienziato di osservare con attenzione i fenomeni, registrarli, catalogarli con ordine per arrivare alla formulazione di una legge generale.Azione si serve di un procedimento di inclusione ed esclusione durante la compilazione di determinate tavole.Esse sono tre:• la tavola della presenza: in essa si registrano tutti i casi in cui il fenomeno di cui si ricerca la causa si verifica;• la tavola dell’assenza: in essa si registrano tutte le situazioni che non rivelano la presenza del fenomeno;• la tavola delle comparazioni (o dei gradi): in essa si registra la variazione di intensità con cui il fenomeno si verifica passando da un caso all’altro.Grazie alle tavole il ricercatore può osservare i fenomeni in modo ordinato e preciso. Questa procedura viene definita da Bacone “nuova induzione” perché basata su inclusioni ed esclusioni, a differenza di quella aristotelica che enumerava semplicemente tutti i casi in cui i fenomeni si manifestavano. La nuova induzione viene considerata dal filosofo molto utile perché procede per gradi e con il continuo controllo dell’esperienza.Questo procedimento consente poi all’intelletto di avanzare la prima ipotesi (“prima vendemmia”), in ordine all’interpretazione della natura del fenomeno studiato. Questa ipotesi deve poi essere verificata attraverso una serie di prove, di cui la più importante è l'Experimentum crucis, l’esperimento cruciale.Secondo Bacone la scienza dei moderni è un sapere tecnico che deve stabilire per la prima volta in modo pieno e soddisfacente il dominio sulla natura da parte dell'uomo, che solo per questo può definirsi civile. Il filosofo, nel Novum Organum, sostiene che la differenza tra i selvaggi e gli uomini civili non dipende dal territorio o dalla razza, ma solo dalle capacità tecniche acquisite.Nell'opera intitolata Nuova Atlantide, Bacone delinea un'ideale città della scienza e della tecnica. Si tratta di una sorta di grande laboratorio sperimentale, in cui tutti si dedicano allo studio e alla contemplazione delle opere del creato, guidato da un gruppo di esperti scienziati che collaborano secondo una divisione razionale del lavoro, nella realizzazione di invenzioni e scoperte in vista dell'utilità sociale.Quella di Bacone non è solo l'esaltazione di una futura società della tecnica, bensì anche di una società felice perché giusta e pacifica, una società che ha sconfitto la superstizione, l'ignoranza, l'oscurantismo intellettuale e la violenza.