Socrate - Vita, famiglia e scritti

Socrate

Socrate nacque ad Atene nel 470 a.C. ed è uno tra i più grandi filosofi occidentali, anche se meno conosciuto rispetto a Platone e ad Aristotele, anche perché non ha lasciato nulla di scritto.Suo padre era uno scultore e sua madre era una levatrice. Il mestiere materno incise molto su Socrate: la levatrice era, a quei tempi, una figura simile all’odierna ‘ostetrica’, quindi aveva il compito di far nascere i bambini, di far ‘partorire’.(Questo sarà molto importante e diventerà un concetto fondamentale della filosofia socratica).Platone, allievo di Socrate, scrive di lui ed è proprio in questo modo che noi oggi lo conosciamo. Platone lo dipinse come un valido soldato.Socrate amava passeggiare e parlava con tutti, tenendosi tuttavia lontano dalla vita politica attiva: visse, infatti, in semplicità, in compagnia della moglie Santippe e dei figli (si dice ne avesse una ventina, altri invece dicono che avesse solo 3 figli).Era molto premuroso nei confronti della sua famiglia e soprattutto voleva che i suoi figli ottenessero un’educazione nel vero senso della parola. Ciò è provato dall’Apologia di Socrate: ‘ Se un domani i miei figli dovessero sbagliare, vi prego di rimproverarli e mandarli per la giusta strada’ disse agli ateniesi prima di morire.Credeva molto nel dialogo e un aneddoto racconta che fosse amico di un ciabattino (calzolaio), chiamato Simone, il quale era tanto affascinato dai discorsi di Socrate che ogni volta si ritirava nel retrobottega per appuntare tutto ciò che aveva appreso grazie ai discorsi di Socrate.Come ben sappiamo non abbiamo testi di Socrate: egli non scrisse mai per iscritto i suoi pensieri perché non credeva nella scrittura. La ricerca della verità è qualcosa di costante e mutevole.Aforisma: ‘Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta’.