Socrate - Una vita dedicata alla ricerca

Platone, celebre alunno di Socrate, lasciò alcune citazioni del suo maestro nell'opera intitolata Apologia di Socrate.*L'opera inizia con il, che descrivecome l'e ciò provoca in quest’ultimo imbarazzo e allo stesso tempo curiosità di capire perché è stato definito così.Alla fine, il filosofo si rende conto che tutti gli uomini considerati sapienti e importanti conoscono bene la propria arte ma sono ignari di tutto il resto; lui invece è saggio perché consapevole di non sapere, mentre gli altri si vantano di sapere ogni cosa, quando in realtà non è affatto così.*"" = l’espressione fa riferimento al problema di determinare il contenuto del pensiero di Socrate poiché lui non scrisse nulla.Socrate si sentì investito della missione di scuotere gli uomini dal loro torpore e iniziò a comportarsi come un tafano perché si diceva che pungolasse gli uomini, costringendoli a dubitare della loro opinione.Ogni volta che qualcuno entrava in amicizia con lui, si sentiva pervaso dalle idee del filosofo. Socrate, dialogando con loro,e li portava a porsi domande sul perché delle cose.