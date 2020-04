Scuola di Colofone e Senofane

Mentre Anassimene era in vita, la paura per gli scontri con i Persiani aveva reso insicure le coste della Grecia, quindi Mileto, trovandosi sulla costa anatolica, perde importanza e ricchezza derivante dai commerci. Il suo posto è preso inizialmente da Colofone, più a nord, ma lo rimane per poco: il prestigio della città è dovuto alla presenza di un importante pensatore Senofane, nato intorno al 570 e morto lontano nel 475.Intorno al 545 la situazione precipita e Senofane girovaga per l’Ellade e giunge anche in Magna Grecia, ad Elea, e Siracusa, dove viene acclamato come il nuovo poeta della cultura ionica. Elea darà vita ad un’importante scuola filosofica. Senofane presenta dei punti che lo accomunano alla scuola di Mileto, e ha condotto ricerche di tipo fisico e geografico, e ricerca l’archè, ritrovandola nella terra, che è un principio fisico ma anche divino, che pullula di vita, ma senza spiegare i singoli elementi. Critica fortemente l’antropomorfismo attribuito agli dei: secondo Senofane infatti dalla superstizione e dalla paura nasce la rappresentazione antropomorfa delle divinità. Secondo lui infatti è l’uomo che da un’immagine simile a se per entrare in contatto con la divinità, nella speranza di allontanare le sciagure da se stessi. In realtà la divinità può essere solo ed esclusivamente unica e può presentarsi come pensiero, non può essere generata ne soggetta ai mutamenti, e quindi eterna, immortale, onnisciente, onnipotente e non può essere frammentata e molteplice perché più divinità non sono più divinità, infatti ciò che rende l’essere divino perfetto è l’unicità, poiché più divinità limitano le altre, non rendendole perfette. In questo modo Senofane anticipa alcuni concetti poi ripresi e sviluppati da Aristotele e Platone. Inoltre Senofane sottolinea come sia blasfema la rappresentazione delle divinità quando si attribuisca loro un agire uguale a quello degli uomini, spesso addirittura moralmente riprovevole, e che per essere attribuito alle divinità come esempio.“Se qualcuno, la dove è il santuario di Zeus presso le correnti del Pisa in Olimpia, vincesse o per la velocità delle gambe o al pentathlon o alla lotta o affrontando il doloroso pugilato o quella terribile gara che chiamano pancrazio, certo apparirebbe più glorioso agli occhi dei cittadini e ai giuochi avrebbe il posto di onore e la città gli offrirebbe il vitto a spese pubbliche e un dono che per lui sarebbe il cimelio; oppure otterrebbe tutto questo, anche se vincesse alla corsa con i carri, senza esserne degno come sono degno io: vale più il nostro sapere (sofia) che non la forza fisica degli uomini e dei cavalli. Bene irrazionale è questa valutazione e non è giusto apprezzare di più la forza che non il benefico sapere.”da SenofaneIn questo frammento emerge la posizione di Senofane nei confronti del giudizio comune spesso cieco e che non sa rettamente giudicare, attribuendo più importanza alla forza fisica che non al pensiero che invece è ciò che realmente nobilita l’uomo.