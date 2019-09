Pensiero platonico

Quattro gradi della conoscenza (razionale)

Reminescenza

Eros (arazionale) e amore

L’anima

Etica e politica

Religione

Alla base della filosofia di Platone c’è l’idea dei due mondi: il mondo sensibile DOXA, ossia quello basato sui sensi e quello dove noi viviamo, e il mondo intellegibile episteme, l’iperuranio dove tutte le idee esistono realmente.1. Immaginazione (primo contatto con la realtà nel mondo sensibile).2. Fede (crede in ciò che si vede).3. Dia-noia, intelletto attraverso (attraverso dei passaggi si arriva a delle conclusioni come ad esempio nella matematica).4. Noesis, intuizione intellettuale (immediata e indimostrabile, come gli assiomi).L’anima dell’uomo viene dal mondo delle idee e quando si incarna perde tutte le sue conoscenze, quando nel mondo sensibile conosce in realtà non impara ma ricorda. Per questo non esiste un rapporto pulito tra oggetto e soggetto, da qui il concetto di pre-giudizio, che può essere sia positivo che negativo.Amare qualcosa significare desiderare e quindi mancare di qualcosa. Eros nasce dall’unione di Ingegno (trovare il modo di raggiungere l’oggetto del desiderio) e Povertà (desiderio dell’oggetto).1. Desiderio di un corpo (sessuale)2. Amore per l’anima (sentimentale)3. Amore per le scienze4. L’idea del bello in sé (bellezza in quanto tale)Le pulsioni sono i gradi dell’amore, ma a differenza dei gradi della conoscenza ogni volta che si sale non si abbandona quello precedente ma lo si nobilita.L’anima è immortale e vi sono 3 e ½ prove di ciò.1/2. L’anima preesiste al corpo ma non deve esistere dopo1. Ogni contrario si converte nel suo opposto2. Dato che l’anima partecipa all’idea di vita non po' partecipare a quella di morte3. Sensi : mondo sensibile = x : mondo delle idee quindi la X=immortalità dell’animaPrima si trova il vero e il falso, poi il bene e il male (etica) ed infine il giusto e lo sbagliato (politica). Per lui la politica è vista come educazione, a differenza dei sofisti che la vedevano come mezzo.La tripartizione dell’anima dà poi la tripartizione delle classi sociali.1. Anima desiderosa, desideri concreti (produttori)2. Anima animosa, desideri nobili (guardiani)3. Anima razionale, virtuosa (filosofi)Lo stato sano è quello dove avviene la divisione dei lavori per soddisfare i bisogni mentre nello stato gonfio abbiamo surplus, espansione e lusso.Esiste un Demiurgo che plasma il mondo come un artigiano partendo da una materia informe, l’universo è quindi un meccanismo in quanto viene organizzato dall’esterno.