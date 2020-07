Parmenide di Elea - Pensiero dell'essere

Parmenide e il pensiero dell'essere

I caratteri essenziali dell’essere

Principi logici fondamentali

Parmenide studiò l'ontologia (=studio dell'essere in quanto essere)“L'essere è e non può non essere, mentre il non essere non è e non può essere”L'essere esiste, invece il non essere non esiste e pertanto non può neanche essere pensato.Essere: qualcosa di eterno, che non ha né un passato né un futuro, tutto ciò che è immutabile e immobile.Non essere: tutto ciò che è soggetto al divenire, che nasce e perisceRicorda: Essere è Uno, Necessario, Immobile, Finito, Omogeneo, EternoLa deduzione logica degli attributi dell'essereSecondo il pensiero filosofico, il mondo non può nascere dal nulla perché non ha senso. Il nulla non è concreto e perciò deve rappresentare una minaccia per l'umanità.- ingenerato e imperituro- eterno= non ha né passato né futuro“Che cos’è infatti il passato se non l’essere che non c’è più? E che cos’è il futuro se non l’essere che non è ancora?”-immutabile-finito, quindi perfettoSimbolo dell’essere:perfetta identica a sé stessa.-Il principio d’identità: l’essere è identico a se stesso-Il principio di non contraddizione: l'essere è, dunque non può non essere-Il principio del terzo escluso: ogni cosa o è, o non è