Empedocle e Anassagora - Introduzione al pensiero dei fisici pluralisti

I fisici pluralisti, introduzione al pensiero dei filosofi Empedocle ed Anassagora

Empedocle

Le forze cosmiche

Anassagora

Cosmologia

I fisici pluralisti trovano archè in più elementi, al contrario dei, che trovano archè in un solo elemento.Da Agrigento – Poeta, medico,*, mago*Taumaturgo=capace di compiere prodigi e miracoliEgli scrisse un poema intitolato Sulla natura in cui lui concepisce la nascita dell'universo come una condizione originaria di una totalità indifferenziata, lo sfero, in cui si confondono i quattro elementi naturali chiamati le "quattro radici".Questi ultimi sono eterni, immutabili e identici a se stessi e formati da particelle che conservano la stessa qualità dell'intero.Iltra gli elementi dello sfero è causato da due forze cosmiche: l'e l'. Quindi, nel momento in cui le quattro radici si mescolano, intervengono queste forze che determinano la generazione e la disgregazione delle cose. Chiaramente l’unione è data dall'amore,invece la scissione è data dalla contesa.AnassagoraFilosofo di Clazomene, venne accusato di*, poiché metteva in discussione l’esistenza delle divinità.*Empietà=disconoscimento di ciò che è sacroEgli infatti credeva che alla base dei fenomeni non ci fossero delle divinità, bensì delle cause naturali.Anassagora era riuscito a comprendere le dimensioni reali e le e la configurazione dell'universo meglio di coloro che erano venuti prima di lui - sole sembra piccolo solo perché è molto distante e la luna, anche se è più piccola del sole, appare più grande perché è più vicino alla terra.