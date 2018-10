Dove e come nasce la filosofia

Nascita della filosofia

sono i primi insegnanti a pagamento. Il loro obiettivo è quello di formare politici che avessero due qualità: la, l'arte di saper parlare bene, e la, avere la meglio sull'altro in un dialogo.L'è il modello pedagogico ideale, deve avere contenuti per il "bene etico". Per esempio per Socrate il "bene" è rappresentato dalla realtà. Infatti una persona che si comporta male non lo fa perché è malvagio, ma perché non sa cosa sia giusto.Le città simbolo della Grecia erano: Sparta e Atene. Avevano caratteristiche completamente diverse. A Sparta regnava il sovrano e il suo obiettivo era quello di formare un bravo soldato. Ad Atene, invece, si stava affermando la democrazia e si stava creando una nuova classe politica: i commercianti, che chiedevano di entrare nella vita politica. Questo porta a un nuovo aretè: formare un politico capace di reggere il confronto. Gli aventi diritto e i politi si riunivano nell'agorà, la piazza che serviva per il commercio e per la politica.Per i sofisti non esiste una verità assoluta l'importante è sapergli altri. Ancor prima della retorica e della dialettica il politico deve avere un sapere di carattere enciclopedico. Per loro è impossibile distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato.