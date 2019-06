L'arte della persuasione

Non ci dovrebbe risultare difficile comprendere che in un simile quadro – del tutto nuovo per la vita ateniese – cominciano ad assumere un ruolo sempre più rilevante coloro che sono in grado di insegnare ai cittadini, dietro compenso, l’arte di parlare nelle assemblee e nei tribunali, ossia l’arte di persuadere. Costoro non sono altro che i famosi “sofisti”, i quali si presentano come gli unici in grado di insegnare l’arte politica, ossia l’insieme delle competenze – soprattutto linguistiche, ma anche comportamentali – che consentono a un cittadino di svolgere nel migliore dei modi la propria attività all’interno della società.I sofisti si vantano di sapere “rendere forte un discorso debole”: ritengono di saper argomentare in modo così efficace da trasformare una tesi inizialmente poco appetibile in una tesi attraente, inducendo la maggioranza dei cittadini riuniti in assemblea o dei giudici di un tribunale a preferirla. Ma chi sono i sofisti? Per prima cosa dobbiamo precisare che il termine “sofista” significa “maestro di sapere” e, dunque, “sapiente”. Si tratta di veri e propri professionisti della cultura, i quali prestano i propri servigi in cambio di denaro; generalmente i loro clienti sono i rampolli delle famiglie più facoltose. Inizialmente i sofisti più popolari non sono ateniesi, come i già menzionati Protagora e Gorgia; ma ben presto nella città attica si forma una vera e propria generazione di sofisti: Crizia, Antifonte e altri ancora, come Ippia che, pur non essendo ateniese di nascita, ad Atene acquista fama e prestigio. Dalle descrizioni contenute all’interno dei dialoghi di Platone è piuttosto evidente che i sofisti si possano paragonare a delle vere e proprie personalità mediatiche, e che la loro presenza domini la vita culturale ateniese per alcuni decenni. Sarebbe sbagliato tuttavia considerare la sofistica una scuola o un indirizzo filosofico unitario e compatto; infatti si tratta per lo più di un movimento, di un indirizzo generale, che i singoli autori sviluppano poi in maniera autonoma, alimentando divergenze anche significative su questioni importanti. Detto ciò, si possono comunque individuare alcuni denominatori comuni, che sembrano applicabili a quasi tutti i sofisti.