Aristotele - teoria dell'anima

L’anima è ciò che distingue viventi e non viventi. Non è solo il corpo, ma è anche l’anima che permette ad un essere di essere vivente. È l’anima che permette al corpo di essere vivo. Potremmo interpretare il corpo come materia e l’anima come forma. Il copro è vivo in potenza, ma per essere vivo in atto gli serve avere un’anima.In realtà i merito a questo essere vivo Aristotele fa una distinzione che è rimasta anche nella nostra cultura e nel nostro modo di descrivere la realtà:• Anima vegetativa: la prima componente dell’anima è quella vegetativa: l’anima vegetativa fa sì che il corpo sia vivo e presiede al suo funzionamento: fa battere il cuore, permette la respirazione, l’alimentazione, la riproduzione … Ci sono alcuni esseri viventi, i vegetali, che possiedono solo questo tipo di anima. Essa svolge solo le funzioni che fanno sì che il corpo rimanga in vita e si riproduca.• Anima sensitiva: altri esseri viventi, gli animali, hanno invece anche questa componente dell’anima, quella sensitiva, che presiede agli organi di senso e alla capacità di movimento. Gli animali non solo vivono, ma percepiscono, vedono, ascoltano e si muovono. Quando è presente un’anima vegetativa essa diventa più importante di quella vegetativa, prende il sopravvento, il comando.• Anima intellettiva: questa ultima componente dell’anima caratterizza invece solo gli uomini. Essa conferisce loro la capacità di ragionare, di parlare, di esprimersi …Ogni corpo in potenza può svolgere tutte queste funzioni, ma che esse vengano messe in atto o no dipende da quali componenti dell’anima sono presenti nel corpo. Anche i cani per esempio possono emettere dei suoni, ma non possono parlare perché non possiedono un animo intellettivo. Le gambe possono in potenza muoversi, ma è grazie all’anima sensitiva che poi lo fanno.Per Platone quindi l’intelligenza era fuori dal corpo, nel mondo delle idee, ed era caratterizzata da una sostanza propria e particolare, l’iperuranio. In Aristotele invece ci sono anima e corpo.Riguardo alla conoscenza invece Platone era un innatista, perché riteneva che la conoscenza fosse già dentro di noi. Per Aristotele invece c’è prima l’esperienza e poi l’interpretazione da parte dell’anima intellettiva della realtà che si è sperimentata. Grazie al copro facciamo esperienza del mondo, grazie all’intelletto lo capiamo, lo pensiamo e lo interpretiamo.