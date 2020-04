Aristotele - Teologia

La Teologia, Aristotele

Dio è un atto puro.

eternità del tempo

movimento

motore in atto

anche in potenza

regresso infinito

immutabile ed eterno

immobile

causa del movimento

pensa

condizione stabile e non può pensare che all’entità perfetta, cioè se stesso.

principio cosmologico

La Teologia è lo studio delle divinità.Per studiare l’esistenza di Dio, bisogna conoscere due termini:: materia informe.: forma pura, priva di materia.Quest’affermazione è collegata all’al tempo è connesso ile al movimento è connesso un(ricontrollare i concetti di atto e potenza negli appunti “la sostanza e il divenire”);se il motore in atto è, rimanderebbe ad un altro motore ancora.Per evitare ilsi considera l’esistenza di un, che è un, perciò non può essere materiale e quindi èed implica la mancanza del divenire, èSe Dio è un atto puro è quindi un motore primo ed è quindi laAristotele dice: “muove come ciò che è amato”.-Mentre l’uomoper periodi limitati ed unicamente ad oggetti distinti da sé,per Dio pensare è unaDio è puro pensiero.-Il Dio di Aristotele non è un Dio-persona, ma unche dà ordine al mondo senza crearlo, è, afferma, “oggetto primo del desiderio e oggetto primo dell’intelligenza” verso cui tende ogni singolo essere.