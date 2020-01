Aristotele - Concezione del movimento e rapporto potenza e atto

Concezione del movimento e rapporto potenza e atto

Aristotele è forse il primo a fare della fisica una scienza con una propria dignità, e pone l’esperienza come base dello studio dei fenomeni naturali, considerando per la prima volta come base di tutto il movimentoPer Aristotele il movimento non intende solo lo spostamento da un posto all'altro, ma anche una qualsiasi alterazione o cambiamento di un corpo.Il movimento implica l esistenza di una privazione: se un corpo si scalda significa che un’altra forma ha perso il calore, se ci si sposta dal luogo 1 al 2 significa che si è privato privato il primo della propria presenza. Il movimento è per sua natura continuo e permanente. Soggetto del movimento è la materia, che ha la funzione di svolgere determinate cose e ha possibilità di cambiamento.Aristotele pertanto distingue la potenzialità dall’atto, lo scopo finale del cambiamento e quindi del movimento. Vedendo un pezzo di marmo, esso potrebbe potenzialmente diventare una statua, al termine del processo prenderebbe forma l’atto. Possiamo quindi dire che il movimento è un atto incompleto, che sta fra la privazione (i ritagli di marmo che cadono per terra dalla lastra originale) e l’atto completo (la statua). Riguardo a quando dicevamo che il movimento è continuo, bisogna ricordare che ad esempio la statua è stata creata grazie al pensiero di uno scultore e così via... per Aristotele il movimento è un processo ordinato in tempi e spazi ben precisi e teleologico, ovvero verso un determinato fine.