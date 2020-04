Aristotele - Sostanza e il divenire

Aristotele

La Sostanza e il Divenire

cambiamento

Cronologicamente

metafisico

Il concetto metafisico

Perché avviene il passaggio da potenza ad atto

Ricorda

unione

Il concetto dirisolve il problema delcon il divenire abbiamo un; esso non è casuale ma indirizzato ad un fine preciso (esempio: un bambino è destinato mediante il cambiamento a diventare un uomo, non una gallina).Il cambiamento e quindi la trasformazione, sono guidati dalla forma dell’individuo; quest’ultimo contiene in sé, “”, ciò che sarà dopo il cambiamento, dopo il divenire.Il divenire è il passaggio dalla “potenza” all’””.Concetti dila potenza è l’espressione della materia;l’atto è l’espressione della forma.La materia è quindi potenza e può assumere molteplici forme, raggiungendo alla fine l’atto.la potenza precede l’atto;dal punto di vistal’atto ha la priorità perché costituisce la “ragione d’essere” dell’intero processo.Aristotele definisce l’atto anche(“realizzazione”) perché raggiungendo l’atto l’individuo porta a compimento la propria natura.Esempio:“il bambino è in potenza un uomo”:il bambino è in grado, con il divenire, di cambiare e diventare un uomo.“l’uomo è in atto oppure l’uomo è un bambino in atto”:l’uomo è la materia finale, la realizzazione del divenire del bambino; l’uomo è l’atto.“l’uovo è in potenza una frittata o un pulcino, il pulcino è in potenza una gallina, la gallina è in atto”.cronologicamente l’atto è posteriore alla potenza, ma dal punto di vista metafisico e logico, l’atto precede la potenza;questo perché per guidare il processo qualcosa deve essere già in atto, concettualmente definiamo la potenza a partire dall’atto: “chiamo insegnante colui che ha la capacità di insegnare”.Ogni essere in potenza deriva da un essere in atto: “il bambino in potenza precede l’uomo che è atto, ma il bambino deriva da un uomo già realizzato ed in atto”.Perché alla potenza è connessa la privazione, una mancanza colmata dal processo, dal divenire; il divenire ha quindi origine dalla mancanza.che laè definita da Aristotele cometra materia e forma, in cui la forma da significato generale alla sostanza nel suo insieme.