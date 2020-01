Aristotele - Anima (2)

L'anima per Aristotele

Mentre per Platone l’anima viene vista come qualcosa di superiore e distaccato dagli organismi per Aristotele è diverso, infatti l’anima è origine ed è tutt’uno con il corpo, e alla morte fisica corrisponde quella dell'anima. L’anima, entelechia, è direttrice della funzione di un organismo e rende l organismo capace di svolgere tale funzione secondo l ordinamento teleologico dell universoPer Aristotele l’anima ha 3 funzioni principali, quella di nutrimento, locomozione e pensiero.Tuttavia l’anima ha sempre un aspetto unitario. Grande importanza assume la percezione fisica ma anche quella immateriale, giungendo in alcuni momenti, come ad esempio nella percezione dei colori a una fusione fra le due. La percezione è a sua volta necessaria per il pensiero, per sviluppare delle immagini “astratte”. L immaginazione stessa non crea nulla ma bensì elabora e manipola immagini già in nostro possesso, non solo a livello di immagine vera e proprio ma anche con il loro corredo sensoriale.Compito dell'anima intellettuale è quindi proprio l'astrazione da qualcosa di fisico e percepibile a qualcosa di intelligibile. Come per il movimento, dove si presuppone che qualcosa abbia qualcosa e qualcosa ne sia privata, è necessario distinguere fra intelletto passivo, che passa da ignoranza a conoscenza, ad attivo, dove il processo pensante è costantemente in atto. C’è chi vede nell'intelletto attivo, definito eterno ed immortale, un pizzico di divino.