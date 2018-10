Anassimene di Mileto

dell'archè

principio debba essere infinito

area infinita

L'aria

perenne movimento

qualità divine

Discepolo di Anassimandro è Anassimene nato verso il 6 secolo A:C, oltre che di filosofia si occupò di astronomia e meteorologia, Anassimene fa parte di quel gruppo di filosofi naturalisti che, a partire da Talete, basarono i loro studi attorno alla ricercaAnassimene pensa che il, ma vada inteso come, sostanza aerea illimitata.si presta a essere concepita come in, attribuendole, variando dando origine alle cose.Quindi l'aria,, si condensa, diventa vento, poi nuvola e, condensandosi ancora, acqua, terra e infine pietra. Rarefacendosi, invece, l'aria si dirada e diventa fuoco.Laproduce quindi il freddo, la rarefazione il caldo; nascono così i due contrari fondamentali da cui originano tutte le cose.Anassimene era giunto osservando il fatto che la temperatura dell'aria che esce dalla bocca è diversa a seconda dell'apertura di quest'ultima.

Anassimene rappresenta l'espressione più rigorosa e più logica del pensiero della Scuola di Mileto, perché con il processo di "condensazione" e "rarefazione" introduce quella causa dinamica spiegandola mentre Talete aveva capito dell'esistenza di una causa dinamica, Anassimere è riuscita a rintracciarla.