Percorso o tesina, fai la scelta giusta

E’ meglio la tesina o il percorso? In questo periodo moltissimi ragazzi devono cominciare a pensare al lavoro da portare all’esame di terza media, ma altrettanti non hanno le idee chiare sulle differenze tra percorso e tesina. Maria Pasquarelli, docente delle scuole medie, ha svelato a Skuola.net tutti i segreti per scegliere la soluzione migliore: secondo la prof, il percorso è preferibile, ma molti studenti trovano più facile mettere per iscritto i vari argomenti in un vero e proprio elaborato, oppure i loro prof impongono loro la vecchia e cara tesina: per questo scopriremo i segreti per scriverne una davvero brillante.

Vantaggi e svantaggi

L'argomento giusto

Aiuto i collegamenti

L'occhio vuole la sua parte

Un bel respiro e via

La, consente di esercitarsi epotendo contare sul ragionamento scritto. La paura di moltissimi di voi è infatti quello della! La tesina invece obbliga ache fissa nella mente i vari argomenti. Inoltre, si possono prevedere le eventuali domande e, quindi, fissare, attraverso la scrittura, tutte le possibili argomentazioni. Ma secondo la, perché permette di collegare, nel colloquio pluridisciplinare, tutte le materie oggetto di esame e pertanto è consigliabile rispetto alla tesina che potrebbe risultare poco organica e ampia o mancante della trattazione di qualche argomento”.Ecco il consiglio della prof sugli argomenti : “si può partire da qualsiasi argomento, anche di attualità, basta che sia inerente al percorso scolastico dell'ultimo anno e che permetta il collegamento fra le materie. Si può anche partire da un argomento che ci interessa particolarmente (es. sport, informatica, musica o cinema, internet...) basta che tale argomento si presti ad "agganciare" tutti gli altri “.Comunque, sempre meglio. Puntare su una tematica diversa da quella scelta dai compagni è comunque una buona idea: scartate subito le più popolari in classe e, così catturerete l'attenzione dei professori. Se scegliete il percorso, pensate a una mappa concettuale da distribuire alla commissione prima del colloquio o una presentazione con Power-Point.Non è sempre necessario trattare tutte le discipline, ma una gran parte si. Fare dei buoni collegamenti attesta la vostrae la vostra “agilità” nel trattare un, cose importanti quasi quanto il contenuto del vostro lavoro. Se riuscite a fare dei, quindi, siete già a metà dell’opera.: se non vi vengono le idee, leggete e approfondite gli argomenti che vi piacciono di più, trovate spunti anchedi chi vi può dare una mano. “L'agitazione viene quando si fanno le cose all'ultimo minuto, non quando si è ha avuto abbastanza tempo per pensarci” sostiene la prof.L'aspetto, nella presentazione delle tesine o del percorso, è molto importante: serve a introdurre gli argomenti, dà l'idea che abbiate fatto unanche nella parte visiva. La prof consiglia: “la commissione penserà che abbiate preso sul serio il compito e vi siete impegnati a dovere. Infatti, la differenza tra un lavoro mediocre e uno brillante sta nella. Evitate di presentare un lavoro sciatto, ripetitivo, fatto superficialmente.”Quando arriverà il momento, ricordate che la durata del, ma non vi spaventate: il tempo volerà e vi sembrerà, anzi, di non averne abbastanza. Per questo è importante, anche per gestire l’ansia, prepararsi undella propria tesina che duri circa. Se vi può aiutare, preparare una presentazione inrenderà la presentazione più facile per voi e più completa per la commissione.



