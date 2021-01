Iscrizioni superiori 2021/2022: al sud ancora problemi nell'iscrizione online. I licei le scuole più scelte

I licei non mollano: ancora i più scelti degli studenti

Istituti Tecnici: scelti da uno studenti su tre

Al Centro-Sud preferiti i Licei, al Nord invece i Tecnici

Iscrizioni, al sud ancora difficoltà nel farle online

Il Ministero dell’Istruzionedegli studenti che in questo momento stanno frequentando la terza media. Gli istituti più scelti?alle scelte delle studentesse e degli studenti,delle iscrizioni, eQuestial prossimo anno scolastico, che si sono chiuse da poche ore, alle 20.00 di ieri lunedì 25 gennaio.Gli istituti più gettonati continuano a essere i: quest’anno, in crescita anche rispetto all’anno precedente,. Scendendo nel dettaglio rimane sostanzialmente, di poco inferiore rispetto l’anno passato quando si era attestato al 6,7%.Enucleando ulteriormente questi dati,, mentre un anno fa era il 15,5%, il 10% ha optato invecequando aveva registrato l’8,9%. Infineda parte dell’1,8% delle studentesse e degli studenti.Passando poi ai rimanenti indirizzi,, che scende dall’8,8% all’8,4% delle scelte., passando dal 4,4% al 5,1%.dall’8,7 al 9,7% delle preferenze. In particolare,, che sale dal 6% al 6,5%, stessa sorte anche per l’opzione Economico-Sociale sale dal 2,7% al 3,2%.(0,5%). Infine segnaliamo come iPassiamo ora a sviscerare i dati riguardanti gli Istituti Tecnici,. Questi istituti: li sceglie, a fronte del il 30,8% di un anno fa. Segnaliamo come peròregistrato lo scorso anno, mentre. Gli, arretrando dal 12,9% all’11,9% delle scelte attuali.neanche nella distribuzione geografica delle preferenza in merito agli istituti superiori: i Licei sono al primo posto fra le scelte dei ragazzi del Lazio, i Tecnici invece vengono preferiti in Veneto e i Professionali sono molto gettonati in Emilia Romagna. È dunque ancoracon il 71,2%, seguono la tendenza principalmente regioni del Centro-Sud come la Campania (64,3%), l’Abruzzo (63,9%) e la Sicilia (63,8%).il Veneto e l’Emilia Romagna, entrambe registrano solo il 48,2% di preferenze per questi istituti.Se da una parte il Veneto registra un bassissimo numero di adesione ai Licei,con il 38% di preferenze. Seguono Lombardia con il 36,2%, l’Emilia Romagna con il 36% e il Friuli Venezia Giulia con il 35,7%.con il 15,8%, seguita da Veneto al 13,8%, Basilicata al 13,7% e Toscana al 13,5%.Da segnalare inoltre che(40 ore settimanali) nella scuola primaria: a richiederlo è il 46,1% delle famiglie rispetto al 45,8% di un anno fa. Tra le Regioni con le più alte percentuali di scelta ci sono Lazio (64,1%), Piemonte (62,5%), Emilia Romagna (60,7%). La percentuale più bassa si registra in Sicilia (14,8%), Molise (15,3%), Puglia (21,4%).senza passare dall’intermediazione della scuola. Un dato in forte crescita rispetto all’anno scorso, quando erano il 69,4%. Il picco maggiore di coloro che hanno gestito in autonomia la domanda si registra inSeguono Veneto (93,2%), Lombardia (92,2%) e Sardegna (92,1%). Le Regioni in cui si è registrata una maggiore intermediazione da parte delle scuole sono Puglia (37,5%), Campania (36,2%), Sicilia (33,2%) e Calabria (33,1%).Ques'anno è triplicato (+270%) il numero di utenti che ha effettuato le iscrizioni onlineche consentiva un accesso diretto al sistema senza registrazione. Sono 512.093, il 37% sul totale, rispetto al 10% di un anno fa. Quasi due terzi delle iscrizioni online poi, sono stateAlto anche l’apprezzamento verso il servizio. Il 93,8% degli utenti, dato in crescita, ritieneIl 92% ritiene semplice la procedura, dalla fase di registrazione a quella di inoltro della domanda. Oltre 248 mila utenti sono stati supportati durante la compilazione dall’Assistente virtuale “iolly”, messo a disposizione sulla piattaforma per le iscrizioni.