Cos'è il doping secondo il codice Wada?

uso

Il codice WADA inoltre:

"Il verificarsi di una o più violazioni delle norme sportive antidoping contenute nel codice mondiale antidoping".del Codice:o tentato uso di sostanze dopanti;-rifiuto di sottoporsi a controllo antidoping;-omessa comunicazione di informarsi per la reperibilità dell'atleta che deve essere sottoposto a prelievo;-traffico o somministrazioni di sostanze illecite e metodi proibiti.-sancisce il principio della responsabilità oggettiva dell'atleta-considera aperta la lista delle sostanze dopantipretende che ogni assunzione di farmaci venga motivata da cause cliniche comprovate-bandisce ogni tipo di infusione endovenosa-richiede la reperibilità degli atleti che devono essere sottoposti a controlli. La frequenza di questi ntrolli dovrebbe permettere di valutare i reali valori fisiologici dell'atleta e andrebbero a comporre il "passaporto biologico" e una possibile via di individuazione del doping.*passaporto biologico=profilo dell'atleta con i valori del sangue e delle urine.La lista antidoping entrata in vigore il 1° gennaio comprende:1. sostanze e metodi sempre proibiti (in competizione e fuori)2. sostanze e metodi proibiti in competizione3. metodi proibiti4. sostanze proibite in particolari sport