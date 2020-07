Somatrotopina e corticotropina

Doping - Somatotropina e corticotropina

La: è detta anche growth hormone (=ormone della crescita) - responsabile dell'accrescimento in lunghezza delle ossa; nell'adulto stimola l'efficienza del trasporto di proteine per aumentare la massa muscolare.La sua assunzione provoca effetti collaterali gravissimi:-viscosità del sangue (--> cariopatie, ipertensione, diabete)-malfunzionamento della tiroide-può causare acromegalia (=aumento dimensioni cranio) e sviluppo scheletrico anomaloLa): ormone prodotto dall'ipofisi in condizioni di stress.-Stimola la funzione della corteccia della ghiandola surrenale, che regola la produzione di ormoni detti corticosteroidi (= agiscono sul metabolismo dei carboidrati, riducono le risposte infiammatorie immunitarie e controllano il livello nel sangue di elettroliti); tali ormoni stimolano sviluppa massa muscolare e riduzione massa grassa --> effetti collaterali: ipertensione, aumento glicemia, danni apparato sessuale.-Questo ormone non viene prodotto dall'organismo in maniera costante, ma il suo andamento è circadiano, cioè maggiore al mattino e minore alla sera.-Somministrazione esogena --> provoca atrofia della ghiandola corticale surrenale, che cessa la sua produzione endogena.